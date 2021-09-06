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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров (офис) (22P10293)

    Поставка хозяйственных товаров (офис) (22P10293)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593494Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров (офис)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593494

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22P10293

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров (офис) (22P10293)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Публикация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Borisova_S_Yu@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров (офис)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.202126.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110593494Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка хозяйственных товаров (офис)Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2021 17:0026.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593494Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров (офис)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593494Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров (офис)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров (офис)

    Начальная цена

    1 403 554,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    46.49

    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами"

    Кол-во: 387956.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами"

    Кол-во: 1683.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами"

    Кол-во: 400.00000

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