ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ (Г. АСТРАХАНЬ)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144669 Уникальный номер закупки Номер закупки ГЭС-054/2021 Наименование закупки ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ (Г. АСТРАХАНЬ) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ

Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ Юридический адрес 414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139, Почтовый адрес 414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139 Контактный телефон +7 8512 29-00-29 доб. 2010 Факс -- Адрес электронной почты supportroc@ges-povolje.ru Ф.И.О. контактного лица Потапов Николай Федорович Место рассмотрения предложений Астрахань Закупки и тендеры Астраханская область Ключевые слова:

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