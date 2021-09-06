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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи здания административного М. О, г. Королев, ул. Циолковского д. 4а (инв. 1901376)

    Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи здания административного М. О, г. Королев, ул. Циолковского д. 4а (инв. 1901376)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594093Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи здания административного М. О, г. Королев, ул. Циолковского д. 4а (инв. 1901376)Королев, ул. Ленина, 4аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110594093

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи здания административного М. О, г. Королев, ул. Циолковского д. 4а (инв. 1901376)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦ.pdf

    Приложение_1.pdf

    Приложение_2____ТЗ.pdf

    Проект_договора.doc

    Извещение.doc

    Протокол_ЗК__63_4_Ремонт_телефонного_кабеля_связи_на_публикацию.docx

    Протокол_ЗК__64_3_Ремонт_кабеля_связи_Циолковского_д.4А_на_публикацию.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    +7 495 513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    yuliya.lobuzova@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобузова Юлия Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Королев, ул. Ленина, 4а

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи здания административного М. О, г. Королев, ул. Циолковского д. 4а (инв. 1901376)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110594093Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи здания административного М. О, г. Королев, ул. Циолковского д. 4а (инв. 1901376)Королев, ул. Ленина, 4а

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 11:0010.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594093Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи здания административного М. О, г. Королев, ул. Циолковского д. 4а (инв. 1901376)Королев, ул. Ленина, 4а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594093Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи здания административного М. О, г. Королев, ул. Циолковского д. 4а (инв. 1901376)Королев, ул. Ленина, 4а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи здания административного М. О, г. Королев, ул. Циолковского д. 4а (инв. 1901376)

    Начальная цена

    306 133,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д.4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22.140

    Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22

    Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029309/name/613a0b9b08c602.41760394

    09.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030949/name/613efb24a2e019.16900636

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи здания административного М.О., г Королев, ул. Циолковского д.4 а (инв. 1901376)"

    Кол-во: 1

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