Лот 1

МИ №21VP2037 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Здание Центрального телеграфа, 1927 г., арх. Рерберг И.И.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)