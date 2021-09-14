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    Главная / Торги / МОБИЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКС

    МОБИЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 09:0014.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593465Дата и время окончания срока приема заявок Мобильный пожарный комплексСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593465

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МОБИЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.08.2021 14:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АД__Мобильный_пожарный_комплекс.docx

    Проект_договора.doc

    Раздел_4_Обоснование_НМЦД.XLS

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tihonenko@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихоненко Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мобильный пожарный комплекс

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 09:00 GMT +314.09.2021 09:0014.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593465Дата и время окончания срока приема заявок Мобильный пожарный комплексСимферополь

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.09.2021 14:0020.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110593465Дата окончания срока рассмотрения заявок Мобильный пожарный комплексСимферополь

    Дата и время проведения

    23.09.2021 10:0023.09.2021 10:0023.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110593465Дата и время проведения Мобильный пожарный комплексСимферополь

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 14:0023.09.2021 14:0023.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593465Подведение итогов не позднее Мобильный пожарный комплексСимферополь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 14:0023.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593465Подведение итогов не позднее Мобильный пожарный комплексСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мобильный пожарный комплекс

    Начальная цена

    1 920 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условиям договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    29.20.23.112

    Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    29.2

    Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УДГ"

    Кол-во: 1.00000

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