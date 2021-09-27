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Номер извещения
АП003131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка термогравиметрического анализатора TGA
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
199106, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6
Почтовый адрес
199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6
Контактный телефон
+7 958 457-16-80
Адрес электронной почты
zakupki_BM@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Отдел организации закупок
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка термогравиметрического анализатора TGA
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2021 14:00 GMT +327.09.2021 14:0027.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термогравиметрического анализатора TGAСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
Поставка термогравиметрического анализатора TGA
Официальный сайт, на котором размещена документация
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