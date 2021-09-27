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    Главная / Торги / Поставка термогравиметрического анализатора TGA

    Поставка термогравиметрического анализатора TGA

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 14:0027.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термогравиметрического анализатора TGAСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000468965

    Наименование закупки

    Поставка термогравиметрического анализатора TGA

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ

    Юридический адрес

    199106, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6

    Почтовый адрес

    199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6

    Контактный телефон

    +7 958 457-16-80

    Адрес электронной почты

    zakupki_BM@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Отдел организации закупок

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка термогравиметрического анализатора TGA

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2021 14:00 GMT +327.09.2021 14:0027.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термогравиметрического анализатора TGAСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Предмет договора

    Поставка термогравиметрического анализатора TGA

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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