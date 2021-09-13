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Номер извещения
32110593100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
27.08.2021 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Почтовый адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 796 19-24546 доб. 1
Факс
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Адрес электронной почты
ooknd@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шитикова В. А.
Место рассмотрения предложений
460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.202120.09.2021 08:0020.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593100Подведение итогов не позднее поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования
Начальная цена
646 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1: ГАУЗ "ООКНД": г. Оренбург, пер. Дорожный, 8, г. Орск, ул. Лесная 19, г. Бузулук, ул. Гая, 43, г. Бугуруслан, ул. Некрасова,89 «а»;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ ООКНД
Все закупки и тендеры ГАУЗ ООКНД
Адрес местонахождения
460023, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, №2,
460023, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, №2
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 6000
Кол-во: 6000
Кол-во: 10000
Кол-во: 1500
Кол-во: 300
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