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    Главная / Торги / поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования

    поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 08:0013.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593100Дата и время окончания срока приема заявок поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    27.08.2021 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Описание предмета закупки

    Документация о закупке

    Обоснование начальной (максимальной) цены договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
    Все закупки и тендеры ГКУ ЦОЗ

    Юридический адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Почтовый адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 796 19-24546 доб. 1

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ooknd@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шитикова В. А.

    Место рассмотрения предложений

    460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 08:0020.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593100Подведение итогов не позднее поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования

    Начальная цена

    646 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1: ГАУЗ "ООКНД": г. Оренбург, пер. Дорожный, 8, г. Орск, ул. Лесная 19, г. Бузулук, ул. Гая, 43, г. Бугуруслан, ул. Некрасова,89 «а»;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ ООКНД
    Все закупки и тендеры ГАУЗ ООКНД

    Адрес местонахождения

    460023, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, №2,

    460023, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, №2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 3"

    "Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 4"

    "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 5"

    "Перчатки хирургические резиновые"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 6"

    "Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 300

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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