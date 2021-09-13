поставка изделий медицинского назначения для проведения медицинского освидетельствования

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

1: ГАУЗ "ООКНД": г. Оренбург, пер. Дорожный, 8, г. Орск, ул. Лесная 19, г. Бузулук, ул. Гая, 43, г. Бугуруслан, ул. Некрасова,89 «а»; Рассчитать логистику >

ГАУЗ ООКНД Все закупки и тендеры ГАУЗ ООКНД

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки" Кол-во: 300

"Позиция 2" "Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки" Кол-во: 6000

"Позиция 3" "Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс" Кол-во: 6000

"Позиция 4" "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые" Кол-во: 10000

"Позиция 5" "Перчатки хирургические резиновые" Кол-во: 1500