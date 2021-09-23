Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток) для ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» в 2022-2026 годах

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003130 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0066419-184-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток) для ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» в 2022-2026 годах Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Газпром нефть

Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5 Контактный телефон +7 812 448-00-51 доб. 27086 Адрес электронной почты OZ_BLPS@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Гузова Елена Николаевна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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