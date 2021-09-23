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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток) для ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» в 2022-2026 годах

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток) для ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» в 2022-2026 годах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 8/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0066419-184-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток) для ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» в 2022-2026 годах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 27086

    Адрес электронной почты

    OZ_BLPS@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузова Елена Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 14/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 14/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 14/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 2

    Лот 8/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 8/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 8/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 3

    Лот 2/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 2/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 4

    Лот 6/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 6/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 6/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 5

    Лот 7/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 7/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 7/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 6

    Лот 9/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 9/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 9/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 7

    Лот 10/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 10/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 10/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 8

    Лот 12/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 12/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 12/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 9

    Лот 13/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 13/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 13/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 10

    Лот 3/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 3/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 11

    Лот 4/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 4/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 4/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 12

    Лот 5/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 5/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 5/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 13

    Лот 1/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 1/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 14

    Лот 11/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 11/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 11/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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