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Номер извещения
АП003130
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток) для ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» в 2022-2026 годах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 27086
Адрес электронной почты
OZ_BLPS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гузова Елена Николаевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 14/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 14/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 14/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 8/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 8/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 8/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 2/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 2/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 6/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 6/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 6/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 7/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 7/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 7/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 9/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 9/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 9/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 10/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 10/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 10/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 12/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 12/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 12/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 13/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 13/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 13/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 3/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 3/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 4/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 4/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 4/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 5/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 5/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 5/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 1/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 1/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Лот 11/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003130Дата и время окончания срока приема заявок Лот 11/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 11/14: Оказание услуг по автотранспортировке наливных битумных материалов (регион Восток)
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