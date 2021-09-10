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Номер извещения
32110593384
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на предоставления прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.08.2021 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.202114.09.2021 23:5914.09.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110593384Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензииСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 23:5921.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593384Подведение итогов не позднее Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензииСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202121.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593384Подведение итогов не позднее Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензииСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии
Начальная цена
2 470 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 261/188-2021).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Обуховский завод», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
28.29.32
58.29
Документация лота
Кол-во: 2700.00000
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