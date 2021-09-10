Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок передачи прав: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №261/188-2021). Оплата цены Договора производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления права использования - в полном размере.