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    Главная / Торги / Право заключения договора на предоставления прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии.

    Право заключения договора на предоставления прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593384Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензииСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593384

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на предоставления прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__1066_от_14.09.2021.pdf

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок._Ред._2.doc

    Лист_изменений.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.202114.09.2021 23:5914.09.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110593384Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензииСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 23:5921.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593384Подведение итогов не позднее Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензииСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593384Подведение итогов не позднее Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензииСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Начальная цена

    2 470 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предоставление прав использования антивирусного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 261/188-2021).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Обуховский завод», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок передачи прав: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №261/188-2021). Оплата цены Договора производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления права использования - в полном размере.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    28.29.32

    Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035477/name/6144545165c996.43300127

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 2700.00000

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