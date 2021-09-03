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Номер извещения
ГП144667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продукция противопожарного назначения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
ig.galimov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галимов Игорь Хакимов
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продукция противопожарного назначения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 14:05 GMT +303.09.2021 14:0503.09.2021 14:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144667Дата и время окончания срока приема заявок Продукция противопожарного назначенияМосква
Подведение итогов не позднее
01.11.2021 14:0001.11.2021 14:0001.11.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144667Подведение итогов не позднее Продукция противопожарного назначенияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продукция противопожарного назначения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2489
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
666504, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, п. Магистральный, ул. Российская 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
22.19.30.137
28.29.22.110
28.29.22
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 15
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 1000
Кол-во: 30
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 40
Кол-во: 8
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