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    Главная / Торги / Продукция противопожарного назначения

    Продукция противопожарного назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 14:0503.09.2021 14:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144667Дата и время окончания срока приема заявок Продукция противопожарного назначенияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продукция противопожарного назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.DOC

    ПРИЛОЖЕНИЕ___1___ОБРАЗЕЦ_СПЕЦИФИКАЦИИ_К_ТИПОВОМУ_ДОГОВОРУ_ПОСТАВКИ.DOCX

    ГП144667.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ig.galimov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галимов Игорь Хакимов

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция противопожарного назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 14:05 GMT +303.09.2021 14:0503.09.2021 14:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144667Дата и время окончания срока приема заявок Продукция противопожарного назначенияМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2021 14:0001.11.2021 14:0001.11.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144667Подведение итогов не позднее Продукция противопожарного назначенияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.11.202101.11.2021 14:0001.11.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144667Подведение итогов не позднее Продукция противопожарного назначенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция противопожарного назначения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2489

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666504, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, п. Магистральный, ул. Российская 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.137

    Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей

    28.29.22.110

    Огнетушители

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.22

    Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин

    Документация лота

    ТЗ.docx

    27.08.2021

    Форма_ТКП.xlsx

    27.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125927/name/61cc234805c136.02888852

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ранец противопожарный РП-15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Рукав пожарный d=50 L=20м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Огнетушитель ОП-5 (3)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель ОП-50(3)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Огнетушитель ОП-8"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Огнетушитель ОП-50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Огнетушитель ОУ-5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Огнетушитель ОП-8 (3)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Щит пожарный металлический открытый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Огнетушитель ОП-4 (3)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 11"

    "Огнетушитель ОП-5"

    Кол-во: 160

    "Позиция 12"

    "Огнетушитель ОП-8"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Огнетушитель ОП-50(3)"

    Кол-во: 8

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    Саха /Якутия/ республика
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