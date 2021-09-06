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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов и химической посуды для лаборатории

    Поставка химических реактивов и химической посуды для лаборатории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593383Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов и химической посуды для лабораторииРыбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110593383

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов и химической посуды для лаборатории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 14:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_лаборатория.docx

    Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 4855 23-96-95 доб. 3

    Факс

    +7 4855 32-75-33

    Адрес электронной почты

    sla@vodarybinsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маклаков Станислав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Рыбинск

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивов и химической посуды для лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593383Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов и химической посуды для лабораторииРыбинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов и химической посуды для лаборатории

    Начальная цена

    4 999 712,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство генераторов для получения генераторного или водяного газа, ацетиленовых и аналогичных газогенераторов, установок для дистилляции или очистки"

    Кол-во: 2.00000

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