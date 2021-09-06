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    Главная / Торги / Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"

    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593396Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110593396

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 14:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1313_Документация_о_закупке.zip

    32110593396_3.pdf

    32110593396_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-99

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    EsyuninAndrey@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Есюнин А. В.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 15:0006.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593396Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"

    Начальная цена

    16 775 390,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    83 876,95 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029978/name/613b17decf5765.65698845

    10.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029795/name/613b00a7be7237.90880792

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 13.00000

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