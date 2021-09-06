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Номер извещения
32110593396
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 14:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-99
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
EsyuninAndrey@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Есюнин А. В.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.202106.10.2021 15:0006.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593396Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"
Начальная цена
16 775 390,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
83 876,95 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Кол-во: 13.00000
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