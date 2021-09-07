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    Главная / Торги / Отбор организации на оказание услуг по ремонту средств измерений

    Отбор организации на оказание услуг по ремонту средств измерений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 11:5907.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593578Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение по ремонту и техническому обслуживанию средств измеренийКраснодар, ул. Строителей 23, кб. 212Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593578

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    212-18/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации на оказание услуг по ремонту средств измерений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ОКО_212_18_2021.rar

    32110593578_Итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-33-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    V.Ahmedov@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ахмедов Виктор Абдурахманович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар, ул. Строителей 23, кб. 212

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение по ремонту и техническому обслуживанию средств измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593578Подведение итогов не позднее Выполнение по ремонту и техническому обслуживанию средств измеренийКраснодар, ул. Строителей 23, кб. 212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение по ремонту и техническому обслуживанию средств измерений

    Начальная цена

    960 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    33.13.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    33.13

    Ремонт электронного и оптического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030405/name/613b4d9c9b28e2.58306834

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электронного и оптического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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