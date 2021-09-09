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    Главная / Торги / Поставка лицензий на программное обеспечение для ЭВМ

    Поставка лицензий на программное обеспечение для ЭВМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:5909.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593330Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензий на программное обеспечение для ЭВМЙошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лицензий на программное обеспечение для ЭВМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_GA0001743.docx

    Техническое_задание_GA1743.docx

    Форма_комерческого_предложения_GA1743.docx

    Извещение_о_запросе_предложений_в_электронной_форме___GA0001743.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__GA0001743.docx

    Протокол_подведения_итогов_GA_1743.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА

    Юридический адрес

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,

    Почтовый адрес

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145

    Контактный телефон

    +7 8362 72-06-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@marigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бастраков Алексей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лицензий на программное обеспечение для ЭВМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 11:59 GMT +309.09.2021 11:5909.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593330Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензий на программное обеспечение для ЭВМЙошкар-Ола

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 12:0009.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593330Дата и время вскрытия заявок Поставка лицензий на программное обеспечение для ЭВМЙошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593330Подведение итогов не позднее Поставка лицензий на программное обеспечение для ЭВМЙошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593330Подведение итогов не позднее Поставка лицензий на программное обеспечение для ЭВМЙошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензий на программное обеспечение для ЭВМ

    Начальная цена

    873 527,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА

    Адрес местонахождения

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031250/name/613f2d6868bac3.23084295

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 31.00000

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