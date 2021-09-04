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    Главная / Торги / Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.

    Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2021 09:0004.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593265Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110593265

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 13:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПОРТИВНЫЙ КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры СКПЦ

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ БОЛЬШАЯ ФИЛЁВСКАЯ, ДОМ 20, ЭТАЖ 3 КАБИНЕТ 320

    Почтовый адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ БОЛЬШАЯ ФИЛЁВСКАЯ, ДОМ 20, ЭТАЖ 3 КАБИНЕТ 320

    Контактный телефон

    +7 495 120-51-20 доб. 140

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kakaev_mf@sportcosmos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Какаев Михаил Фёдорович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593265Подведение итогов не позднее Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.

    Начальная цена

    579 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СКПЦ
    Все закупки и тендеры СКПЦ

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ БОЛЬШАЯ ФИЛЁВСКАЯ, ДОМ 20, ЭТАЖ 3 КАБИНЕТ 320

    Классификатор ОКПД2

    86.90.14.000

    Услуги скорой медицинской помощи

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    Извещение.docx

    27.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026105/name/61362610dc0af7.61820022

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая"

    Кол-во: 1.00000

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