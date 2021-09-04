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Номер извещения
32110593265
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 13:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ БОЛЬШАЯ ФИЛЁВСКАЯ, ДОМ 20, ЭТАЖ 3 КАБИНЕТ 320
Почтовый адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ БОЛЬШАЯ ФИЛЁВСКАЯ, ДОМ 20, ЭТАЖ 3 КАБИНЕТ 320
Контактный телефон
+7 495 120-51-20 доб. 140
Факс
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Адрес электронной почты
kakaev_mf@sportcosmos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Какаев Михаил Фёдорович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 20
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.202106.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593265Подведение итогов не позднее Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по дежурству линейной и реанимационной бригад скорой помощи на время проведения V Отраслевой спартакиады среди работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли.
Начальная цена
579 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ БОЛЬШАЯ ФИЛЁВСКАЯ, ДОМ 20, ЭТАЖ 3 КАБИНЕТ 320
86.90.14.000
86.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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