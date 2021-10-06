Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44

    Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2021 18:2506.10.2021 18:25Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003129Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003129

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00530

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое Задание на ремонт трубоукладчика Liebherr RL 44 - 1 ед.docx

    Форма_КП.xlsx

    Проект договора.docx

    Документация_техника.docx

    АП003129_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-08-08 доб. 2861

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Константин Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2021 18:25 GMT +306.10.2021 18:2506.10.2021 18:25Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003129Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2021 18:2506.10.2021 18:2506.10.2021 18:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП003129Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2021 23:0007.10.2021 23:0007.10.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003129Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    07.10.202107.10.2021 23:0007.10.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003129Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052401/name/615f1f605dbe18.67128769

    07.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному и восстановительному ремонту трубоукладчика марки Liebherr RL 44"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211086858
    на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (024-У/2022)
    на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту...
    594536
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    7 208 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Запрос предложений № 32211086289
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-16-2022 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-16-2022 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ...
    594454
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    156 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Маркетинговые исследования № 32211086189
    Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортных средств
    Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортных средств
    594458
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211032745
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    585865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    301 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
    Открытые маркетинговые исследования участниками которых являются субъекты МСП № 32211080653
    Оказание услуг по техническому обслуживанию легкогрузового автотранспорта
    Оказание услуг по техническому обслуживанию легкогрузового автотранспорта
    593527
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования участниками которых являются субъекты МСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    588 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078872
    МИ №184/МИ - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Тойота 22-051 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    МИ №184/МИ - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Тойота 22-051 для нужд Акционерное...
    593293
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 670 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить