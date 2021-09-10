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    Главная / Торги / закупка Для установления работоспособности Либхера по з.68685 ц.36

    закупка Для установления работоспособности Либхера по з.68685 ц.36

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144661Дата и время окончания срока приема заявок закупка Для установления работоспособности Либхера по з.68685 ц.36КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144661

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка Для установления работоспособности Либхера по з.68685 ц.36

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    оферта_для_ЭТП_ГПБ_либхер_68685.docx

    договор_поставки___Спецсталь.doc

    ГП144661_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Ксения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Для установления работоспособности Либхера по з.68685 ц.36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 14:00 GMT +310.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144661Дата и время окончания срока приема заявок закупка Для установления работоспособности Либхера по з.68685 ц.36Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 14:0010.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144661Дата и время вскрытия заявок закупка Для установления работоспособности Либхера по з.68685 ц.36Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144661Подведение итогов не позднее закупка Для установления работоспособности Либхера по з.68685 ц.36Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Для установления работоспособности Либхера по з.68685 ц.36

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033184/name/6141a6bc2402a5.51475067

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно списка оферты"

    Кол-во: 24

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