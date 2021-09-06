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Номер извещения
32110593114
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аудио-видео техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.08.2021 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,
Почтовый адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14
Контактный телефон
+7 499 271-61-80 доб. 5184
Факс
--
Адрес электронной почты
pisareva@okbmei.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писарева Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аудио-видео техники
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110593114Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка аудио-видео техники111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 11:3009.09.2021 11:3009.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593114Подведение итогов не позднее Поставка аудио-видео техники111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аудио-видео техники
Начальная цена
156 046,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ МЭИ
Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14
26.40.20.122
26.40
Документация лота
Кол-во: 41.00000
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