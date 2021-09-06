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    Главная / Торги / Поставка котлы газовые

    Поставка котлы газовые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:5906.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка котлов газовых напольныхОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593162

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    66-21

    Наименование закупки

    Поставка котлы газовые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_66_21.docx

    Документация__66_21.doc

    Приложение__3_Проект_260_21_ГВС.pdf

    Раздел_4_Техническое_описание_предмета_закупки.docx

    Раздел_5_Проект_договора.doc

    Раздел_7_Обоснование_цены.docx

    Итоговый_протокол_66_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    Почтовый адрес

    omts@omskoblgaz.ru

    Контактный телефон

    +381 22 081 487 доб. 100

    Факс

    +7 3812 27-66-08

    Адрес электронной почты

    krymskaya@omskoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крымская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка котлов газовых напольных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 14:3013.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593162Подведение итогов не позднее Поставка котлов газовых напольныхОмск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка котлов газовых напольных

    Начальная цена

    166 929,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    omts@omskoblgaz.ru

    Классификатор ОКПД2

    25.21.12

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21.1

    Производство радиаторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032391/name/61407deedc2de7.95758145

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство радиаторов"

    Кол-во: 2.00000

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