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Наименование процедуры
Аукцион по реализации лома черных металлов (стружка)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
Номер извещения
ГП144660
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Предмет договора
Стружка стальная смешанная разных категорий и групп 14А(Б) – 16А(Б) в количестве 100 т(+50%/-10%), выставление засора предусмотрено не более 3%.
Начальная цена
20000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 13:20 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.09.2021 15:00
Дата и время проведения
07.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Стружка стальная смешанная разных категорий и групп 14А(Б) – 16А(Б) в количестве 100 т(+50%/-10%), выставление засора предусмотрено не более 3%.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
343221-72-23
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Фоминых Алексей Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.v.fominyh@ekb.ru
Телефон продавца/инициатора
(343)221-72-23
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшее ценовой предложение
Требования, предъявляемые к Участнику
Документы по организации должны быть предоставлены согласно перечня из вложения к процедуре, наличие лицензии
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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