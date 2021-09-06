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    Главная / Торги / Аукцион по реализации лома черных металлов (стружка)

    Аукцион по реализации лома черных металлов (стружка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144660Дата и время окончания срока приема заявок Стружка стальная смешанная разных категорий и групп 14А(Б) – 16А(Б) в количестве 100 т(+50%/-10%), выставление засора предусмотрено не более 3%.ЕкатеринбургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион по реализации лома черных металлов (стружка)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33

    Номер извещения

    ГП144660

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Предмет договора

    Стружка стальная смешанная разных категорий и групп 14А(Б) – 16А(Б) в количестве 100 т(+50%/-10%), выставление засора предусмотрено не более 3%.

    Начальная цена

    20000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 13:20 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.09.2021 15:00

    Дата и время проведения

    07.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    97_Извещение_продажа_стружка_14А_16А.doc

    000письмо_по_запросу_документов.pdf

    ГП144660_second_parts_protocol.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Стружка стальная смешанная разных категорий и групп 14А(Б) – 16А(Б) в количестве 100 т(+50%/-10%), выставление засора предусмотрено не более 3%.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    343221-72-23

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Фоминых Алексей Владимирович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (343)221-72-23

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшее ценовой предложение

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Документы по организации должны быть предоставлены согласно перечня из вложения к процедуре, наличие лицензии

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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