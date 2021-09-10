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    Главная / Торги / Химия для нужд "ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

    Химия для нужд "ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593082Дата и время окончания срока приема заявок Химия644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 226Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110593082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Химия для нужд "ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 13:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    421Д21_5_Решение_155_от_03.09.21.pdf

    421Д21_6_Документация.docx

    421Д21_12_Протокол_193_от_16.09.21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-44

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-polet@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бангард Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Химия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593082Подведение итогов не позднее Химия644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Химия

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036306/name/614804f87a1620.69035233

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Химия"

    Кол-во: 1.00000

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