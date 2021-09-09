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    Главная / Торги / Поставка автомобиля газоспасательный службы

    Поставка автомобиля газоспасательный службы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 15:0009.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144659Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля газоспасательный службыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144659

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля газоспасательный службы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Общая_часть.7z

    02_Техническая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14406

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    evgeniy.goravskiy@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горавский Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля газоспасательный службы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 15:00 GMT +309.09.2021 15:0009.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144659Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля газоспасательный службыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 15:0009.09.2021 15:0009.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144659Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля газоспасательный службыМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 15:0029.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144659Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля газоспасательный службыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144659Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля газоспасательный службыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля газоспасательный службы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    29.10.5

    Средства автотранспортные специального назначения

    29.10.59.140

    Автомобили пожарные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль газоспасательной службы (АГС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЗИП на 2 года эксплуатации двигателя, топливной системы и эл. силовой установки"

    Кол-во: 1

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