Лот 1

МИ №22P10202 - Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники, дизель-генераторных установок,компрессорных станций и сварочных аппаратов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)