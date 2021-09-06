Выполнение работ по ремонту комнаты 504 в здании административно-бытового корпус цеха 106

Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по ремонту помещения (под комнату приема пищи) АТЦ для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2022 году (№ ВК-ТС-016-22).