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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту комнаты 504 в здании административно-бытового корпус цеха 106

    Выполнение работ по ремонту комнаты 504 в здании административно-бытового корпус цеха 106

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593030Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту комнаты 504 в здании административно-бытового корпус цеха 106Нижняя СалдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110593030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту комнаты 504 в здании административно-бытового корпус цеха 106

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 13:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЭА_документация.docx

    Локальный_сметный_расчет._Ремонт_комнаты_504.Приложение___3.1.XLSX

    Техническое_задание_Раздел_9_ДЭА.DOCX

    Проект_договора_Раздел_8_ДЭА.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НИИМАШ

    Юридический адрес

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,

    Почтовый адрес

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72

    Контактный телефон

    +7 34345 3-61-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mail@niimashspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малкова Ксения Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижняя Салда

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту комнаты 504 в здании административно-бытового корпус цеха 106

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 07:3010.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593030Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту комнаты 504 в здании административно-бытового корпус цеха 106Нижняя Салда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту комнаты 504 в здании административно-бытового корпус цеха 106

    Начальная цена

    1 193 938,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИМАШ
    Все закупки и тендеры АО НИИМАШ

    Адрес местонахождения

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 1.00000

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