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    Главная / Торги / Поставка дистанционного лазерного детектора газов Laser Methane mini SA3C32A

    Поставка дистанционного лазерного детектора газов Laser Methane mini SA3C32A

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593038Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дистанционного лазерного детектора газов Laser Methane mini SA3C32AСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110593038

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дистанционного лазерного детектора газов Laser Methane mini SA3C32A

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 13:16

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Раздел5__проект_Договора.doc

    АД__Дистанционный_лазерный_детектор.docx

    Раздел4__Обоснование_НМЦД.xlsx

    протокол__453_эа_от_17.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    lbramatkina@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Браматкина Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дистанционного лазерного детектора газов Laser Methane mini SA3C32A

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 16:0017.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593038Подведение итогов не позднее Поставка дистанционного лазерного детектора газов Laser Methane mini SA3C32AСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дистанционного лазерного детектора газов Laser Methane mini SA3C32A

    Начальная цена

    1 406 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036522/name/61482e5463bd44.03148255

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка дистанционного лазерного детектора газов Laser Methane mini SA3C32A"

    Кол-во: 1.00000

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