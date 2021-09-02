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Номер извещения
32110592988
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моторных масел и пластичных смазок в ассортименте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 13:08
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-71-75
Факс
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Адрес электронной почты
tender4@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анашкина Олеся Николаевна
Место рассмотрения предложений
624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 312
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моторных масел и пластичных смазок в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202102.09.2021 09:3002.09.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592988Подведение итогов не позднее Поставка моторных масел и пластичных смазок в ассортименте624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 312
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторных масел и пластичных смазок в ассортименте
Начальная цена
988 928,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
19.20.29.119
19.20
Документация лота
Кол-во: 43.00000
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