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    Главная / Торги / КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»

    КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592978Дата и время окончания срока приема заявок КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592978

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Итоговый_протокол_700_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 508

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    szaboleevzotov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заболеев-Зотов Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592978Подведение итогов не позднее КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»

    Начальная цена

    578 200,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК

    Адрес местонахождения

    357748, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Набережная, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.13

    Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025484/name/6135c5335e9ac5.73295807

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»"

    Кол-во: 1

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