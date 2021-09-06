www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110592978
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 508
Факс
{}
Адрес электронной почты
szaboleevzotov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заболеев-Зотов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592978Подведение итогов не позднее КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №700/КО - Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на техническое перевооружение котельной расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, д.1 в части модернизации технологического трубопровода для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
Начальная цена
578 200,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК
Адрес местонахождения
357748, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Набережная, 1
71.12.13
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.