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    Главная / Торги / Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМ

    Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144722Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144722

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    05-0150-21

    Наименование закупки

    Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)

    Дата публикации

    27.08.2021 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___05_0150_21__27.08.2021_.rtf

    Документация___05_0150_21_27.08.2021_.rar

    Итоговый_протокол___05_0150_21_от_08.09.2021_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-80

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144722Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144722Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 13:0008.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144722Подведение итогов не позднее Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144722Подведение итогов не позднее Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМ

    Начальная цена

    2 050 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 условная единица.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями открытого конкурентного отбора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями открытого конкурентного отбора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    42.99.11.140

    Сооружения для обустройства добычи нефти и газа

    52.2

    Услуги транспортные вспомогательные

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027803/name/61388fb8a6d5e0.10332726

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМ"

    Кол-во:

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