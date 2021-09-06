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Номер извещения
ГП144722
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)
Дата публикации
27.08.2021 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-80
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
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Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144722Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144722Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 13:0008.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144722Подведение итогов не позднее Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144722Подведение итогов не позднее Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг грузоподъёмным механизмом-автокраном грузоподъёмностью 100 тн. для производства работ по монтажу технологических трубопроводов ДКЦ-2 ЮРНГКМ
Начальная цена
2 050 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями открытого конкурентного отбора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
42.99.11.140
52.2
42.99
Документация лота
Кол-во:
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