ЛОТ 135У/3/2020 Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. "Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора". Вторая очередь строительства. "Обустройство Липовского и Непряхинского месторождений с подключением к существующему УКПГ "Карпенское" посредством межпромыслового коллектора. «Обустройство Непряхинского месторождения с подключением к межпромысловому газопроводу Ду250 от ППА Непряхинского месторождения до ППА Липовского месторождения совмещенного с межпромысловым полиэтиленовым водоводом». «Обустройство Липовского месторождения с подключением к межпромысловому газопроводу Ду300 от ППА Липовского месторождения до ППА Павловского месторождения совмещенного с межпромысловым полиэтиленовым водоводом.