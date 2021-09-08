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    Главная / Торги / Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукции

    Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144655Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукцииБратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144655

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-15 доб. 77841

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nodari.shirtladze@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Схиртладзе Нодари Теймуразович

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 13:00 GMT +308.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144655Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукцииБратск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 13:0008.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144655Дата и время вскрытия заявок Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукцииБратск

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 13:0030.09.2021 13:0030.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144655Подведение итогов не позднее Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукцииБратск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 13:0030.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144655Подведение итогов не позднее Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукцииБратск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: по факту выполненных работ в течении 90 календарных дней после подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    1._БЗФ_2021_02_030_АД.Общестроительные_работы__конкурс_.pdf

    28.08.2021

    Проект_Договора_Приложение__3_к_ЗД__автодорога.docx

    28.08.2021

    ТЗ_Реконструкция_автодороги_внутризаводской.docx

    28.08.2021

    БЗФ.00.02_853_НК.В._Приложение__2.pdf

    28.08.2021

    БЗФ.00.02_451_АД_л.1_Общие_данные._Приложение__1.PDF

    28.08.2021

    2._БЗФ_2021_02_031_Наруж.тр_ды._Наружные_сети_дождевой_канализации__конкурс_.pdf

    28.08.2021

    Закупочная_документация_автодорога.docx

    28.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукции"

    Кол-во:

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