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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ в рамках внеплановых и остановочных ремонтов, проектов СИП на объектах Дочерних обществ ПАО «Газпром нефть» в периметре омской площадки

    Выполнение комплекса работ в рамках внеплановых и остановочных ремонтов, проектов СИП на объектах Дочерних обществ ПАО «Газпром нефть» в периметре омской площадки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003127Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ в рамках внеплановых и остановочных ремонтов, проектов СИП на объектах Дочерних обществ ПАО «Газпром нефтОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0081032-407-2021

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ в рамках внеплановых и остановочных ремонтов, проектов СИП на объектах Дочерних обществ ПАО «Газпром нефть» в периметре омской площадки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры НЕФТЕХИМРЕМОНТ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-01-61

    Адрес электронной почты

    Avdeeva.AAle@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жернакова Олеся Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ в рамках внеплановых и остановочных ремонтов, проектов СИП на объектах Дочерних обществ ПАО «Газпром нефт

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 09:0022.10.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003127Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ в рамках внеплановых и остановочных ремонтов, проектов СИП на объектах Дочерних обществ ПАО «Газпром нефтОмск

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ в рамках внеплановых и остановочных ремонтов, проектов СИП на объектах Дочерних обществ ПАО «Газпром нефт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры НЕФТЕХИМРЕМОНТ

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

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