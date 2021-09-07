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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
АП003127
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ в рамках внеплановых и остановочных ремонтов, проектов СИП на объектах Дочерних обществ ПАО «Газпром нефть» в периметре омской площадки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1
Контактный телефон
+7 3812 69-01-61
Адрес электронной почты
Avdeeva.AAle@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жернакова Олеся Андреевна
Место рассмотрения предложений
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса работ в рамках внеплановых и остановочных ремонтов, проектов СИП на объектах Дочерних обществ ПАО «Газпром нефт
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Выполнение комплекса работ в рамках внеплановых и остановочных ремонтов, проектов СИП на объектах Дочерних обществ ПАО «Газпром нефт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
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Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
НЕФТЕХИМРЕМОНТ
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Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1
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