Выполнение работ методом горизонтально-направленного бурения при строительстве объекта «Техническое перевооружение газопровода среднего давления с заменой подводного перехода через р. Теза по адресу: г. Шуя, район Стальмоста, инв. № 1002/73»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110592910 Уникальный номер закупки Номер закупки 141-2021_МИ Наименование закупки Выполнение работ методом горизонтально-направленного бурения при строительстве объекта «Техническое перевооружение газопровода среднего давления с заменой подводного перехода через р. Теза по адресу: г. Шуя, район Стальмоста, инв. № 1002/73» Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО Юридический адрес 153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59, Почтовый адрес 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59 Контактный телефон +7 4932 93-19-63 Факс -- Адрес электронной почты DESmirnov@gpgr-ivanovo.ru Ф.И.О. контактного лица Смирнов Дмитрий Евгеньевич Место рассмотрения предложений Иваново Закупки и тендеры Ивановская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru