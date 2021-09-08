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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 06:5908.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592896Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрииТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592896

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение___2_к_ТЗ.docx

    Проект_договора.doc

    Техзадание.docx

    Документация.docx

    Приложение___1_к_ТЗ.PDF

    Протокол_итоговый_32110592896.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А

    Почтовый адрес

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163

    Контактный телефон

    +7 3452 28-91-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойлова Наталия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 06:59 GMT +308.09.2021 06:5908.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592896Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрииТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 07:0008.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592896Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрииТюмень

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592896Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрииТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592896Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрииТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрии

    Начальная цена

    6 194 655,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032103/name/61405514ce1a20.81319185

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 160.00000

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