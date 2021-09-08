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Номер извещения
32110592896
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А
Почтовый адрес
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163
Контактный телефон
+7 3452 28-91-78
Факс
--
Адрес электронной почты
GOZD@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самойлова Наталия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 06:59 GMT +308.09.2021 06:5908.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592896Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрииТюмень
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 07:0008.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592896Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрииТюмень
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592896Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрииТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы объектов систем телеметрии
Начальная цена
6 194 655,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 160.00000
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