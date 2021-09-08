ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110592896 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А Почтовый адрес 625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163 Контактный телефон +7 3452 28-91-78 Факс -- Адрес электронной почты GOZD@sever04.ru Ф.И.О. контактного лица Самойлова Наталия Валерьевна Место рассмотрения предложений Тюмень Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

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