Оказание услуг по разработке содержательной части, организации и проведению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта «Производительность труда» в целях их вовлечения в движение рационализаторов.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144654 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке содержательной части, организации и проведению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта «Производительность труда» в целях их вовлечения в движение рационализаторов. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос цен Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

Все закупки и тендеры АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ Юридический адрес 123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2 Почтовый адрес 123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2 Контактный телефон +7 906 068-62-15 Факс {} Адрес электронной почты j.smirnova@worldskills.ru Ф.И.О. контактного лица Смирнова Юлия Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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