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    Главная / Торги / на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:3007.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592906Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов для нужд ООО "Шереметьево Хэндлинг"141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F,Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110592906

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    552

    Наименование закупки

    на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 12:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Выписка_ТК_ШХ_27.09.2021__2.pdf

    210825_ТК_ШХ_0.2_Типовая_ДЗП_МСП_ТОиР_ворот_и_шлагбаумов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 926 029-82-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    av.korolev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Королев Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F,

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов для нужд ООО "Шереметьево Хэндлинг"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592906Подведение итогов не позднее Заключение договора на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов для нужд ООО "Шереметьево Хэндлинг"141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F,

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов для нужд ООО "Шереметьево Хэндлинг"

    Начальная цена

    950 286,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская область, город Химки, территория аэропорта Шереметьево;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    43.29.1

    Работы строительно-монтажные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045205/name/61545806eb6416.86445937

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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