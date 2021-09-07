www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110592906
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 12:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 926 029-82-41
Факс
--
Адрес электронной почты
av.korolev@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Королев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F,
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов для нужд ООО "Шереметьево Хэндлинг"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.202127.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592906Подведение итогов не позднее Заключение договора на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов для нужд ООО "Шереметьево Хэндлинг"141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F,
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и шлагбаумов для нужд ООО "Шереметьево Хэндлинг"
Начальная цена
950 286,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская область, город Химки, территория аэропорта Шереметьево;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
43.29.1
43.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.