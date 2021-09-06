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    Главная / Торги / Поставка вагон-дома

    Поставка вагон-дома

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592874Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вагон-домаСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110592874

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вагон-дома

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 12:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    АД_Вагон_дома.docx

    Приложение__1_к_тех._заданию.doc

    Раздел_5_Вагон___дом_договор_1_этап.doc

    Расчет_нмцд_по_1_КП.xls

    Протокол__441_эа_от_14.09.2021.pdf

    Протокол___442_эа_от_14.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pradid@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прадид Юрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вагон-дома

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592874Подведение итогов не позднее Поставка вагон-домаСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вагон-дома

    Начальная цена

    1 213 020,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    41.20.10.190

    Здания жилые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032590/name/6140967bcd8e78.28905115

    14.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032628/name/61409a1d73c1b8.57675421

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка вагон-дома"

    Кол-во: 1.00000

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