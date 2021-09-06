Лот 1

МИ №21VP2138 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многофункциональный жилой комплекс. Корпуса 6, 7, 8, 9 с подземной автостоянкой (2 очередь строительства)», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, вл. 65/2; ул. Дубининская, вл. 65, стр. 1 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)