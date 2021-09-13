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Номер извещения
32110593666
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ГОСТ 10227-86
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
27.08.2021 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
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Адрес электронной почты
epradid@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прадид Евгения Олеговна
Место рассмотрения предложений
Симферополь
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Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ГОСТ 10227-86
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 09:00 GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593666Дата и время окончания срока приема заявок Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ГОСТ 10227-86Симферополь
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 14:0015.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110593666Дата окончания срока рассмотрения заявок Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ГОСТ 10227-86Симферополь
Дата и время проведения
20.09.2021 09:0020.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110593666Дата и время проведения Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ГОСТ 10227-86Симферополь
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 14:0020.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593666Подведение итогов не позднее Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ГОСТ 10227-86Симферополь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ГОСТ 10227-86
Начальная цена
960 840,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
19.20.25.112
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15300.00
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