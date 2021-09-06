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    Главная / Торги / Модельные комплекты Корпуса клапанов

    Модельные комплекты Корпуса клапанов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 17:0006.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144648Дата и время окончания срока приема заявок Модельные комплекты Корпуса клапановКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144648

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    670

    Наименование закупки

    Модельные комплекты Корпуса клапанов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__Корпуса_клапанов_.doc

    Шаблон_договора_поставки__Приложение__2_.doc

    ТУ_5380_001_80532142_2008_на_модельные_комплекты.pdf

    ГП144648_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модельные комплекты Корпуса клапанов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 17:00 GMT +306.09.2021 17:0006.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144648Дата и время окончания срока приема заявок Модельные комплекты Корпуса клапановКолпино

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 12:0010.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144648Подведение итогов не позднее Модельные комплекты Корпуса клапановКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144648Подведение итогов не позднее Модельные комплекты Корпуса клапановКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модельные комплекты Корпуса клапанов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.50.140

    Модели литейные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035759/name/6144816da95bb4.65824454

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модельный комплект Корпус регулирующего клапана черт. AD.406-0007.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Модельный комплект Корпус стопорного клапана черт. AD.407-0008.001"

    Кол-во: 1

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