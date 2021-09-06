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    Главная / Торги / Поставка дизельного топлива ДТ для нужд АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК «Инаглинский».

    Поставка дизельного топлива ДТ для нужд АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК «Инаглинский».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144650Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива ДТ для нужд АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК «Инаглинский». (2022)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144650

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2022

    Наименование закупки

    Поставка дизельного топлива ДТ для нужд АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК «Инаглинский».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Закупочная_документация__на_поставку_дизельного_топлива_до_конца_2020_г.docx

    2._Закупочная_документация__на_поставку_дизельного_топлива_до_конца_2020_г.pdf

    1._Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.pdf

    ДГОК_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ДТ_2020.doc

    ИГОК_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ДТ_2020.doc

    4._Приложение__2_к_Закупочной_документации___ФОРМАТ_ОФЕРТЫ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90 доб. 99368

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    Grebnev.V@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребнев Вадим Германович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельного топлива ДТ для нужд АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК «Инаглинский». (2022)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 12:00 GMT +306.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144650Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива ДТ для нужд АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК «Инаглинский». (2022)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 15:0030.09.2021 15:0030.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144650Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива ДТ для нужд АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК «Инаглинский». (2022)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 15:0030.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144650Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива ДТ для нужд АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК «Инаглинский». (2022)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного топлива ДТ для нужд АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК «Инаглинский». (2022)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо"

    Кол-во: 17230

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