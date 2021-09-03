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    Главная / Торги / Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"

    Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144649

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СТУ_02_33_2021_Погрузчики.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Контактный телефон

    +7 903 977-06-16

    Факс

    +7 495 775-47-13

    Адрес электронной почты

    russia.tenders@weatherford.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Екатерина Ильинична

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 16:00 GMT +303.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144649Подведение итогов не позднее Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144649Подведение итогов не позднее Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложениям ЛОТ и Техническое задание.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложениям ЛОТ и Техническое задание.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложениям ЛОТ и Техническое задание.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телескопический погрузчик JCB 527-58"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Щетка с механическим поворотом на телескопический погрузчик JCB"

    Кол-во: 1

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