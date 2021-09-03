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Номер извещения
ГП144649
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Контактный телефон
+7 903 977-06-16
Факс
+7 495 775-47-13
Адрес электронной почты
russia.tenders@weatherford.com
Ф.И.О. контактного лица
Титова Екатерина Ильинична
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 16:00 GMT +303.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144649Подведение итогов не позднее Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телескопического погрузчика JCB для нужд ООО "СТУ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложениям ЛОТ и Техническое задание.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно приложениям ЛОТ и Техническое задание.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВЕЗЕРФОРД
Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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