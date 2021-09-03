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    Главная / Торги / 1671/27.08.21/КО/Э Поставка аппарата для определения серы

    1671/27.08.21/КО/Э Поставка аппарата для определения серы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 15:3003.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144645Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата для определения серыСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144645

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1671/27.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1671/27.08.21/КО/Э Поставка аппарата для определения серы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    27.08.2021 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары_.rar

    Протокол____Вн_074_01_10866__от_17.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппарата для определения серы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 15:30 GMT +303.09.2021 15:3003.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144645Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата для определения серыСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 06:3006.09.2021 06:3006.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144645Дата и время вскрытия заявок Поставка аппарата для определения серыСалават

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2021 12:0020.10.2021 12:0020.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144645Подведение итогов не позднее Поставка аппарата для определения серыСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.202120.10.2021 12:0020.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144645Подведение итогов не позднее Поставка аппарата для определения серыСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата для определения серы

    Начальная цена

    163 962,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115031/name/61bdb7ee476426.87522593

    18.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка аппарата для определения серы"

    Кол-во:

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