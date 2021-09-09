Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка металлоконструкций

    Закупка металлоконструкций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 15:0009.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003125Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлоконструкцийМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003125

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлоконструкций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП003125_second_parts_protocol.rtf

    Приложение 4.xlsx

    Письмо_руководителю_организации.pdf

    Договор.zip

    Приложение 5. Опыт поставки МТР.docx

    Анонс.docx

    Форма_ТКП_1633.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 922 777-06-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.kovylkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковылкова Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлоконструкций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 15:00 GMT +309.09.2021 15:0009.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003125Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлоконструкцийМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 20:0024.09.2021 20:0024.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003125Подведение итогов не позднее Закупка металлоконструкцийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 20:0024.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003125Подведение итогов не позднее Закупка металлоконструкцийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлоконструкций

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Садовое кольцоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    42.99.19

    Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1039718/name/614b3b6f33bf23.16484923

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Столб ограждения Gardis СОП.4000.60.60.15.RA L Комплект (RAL-5005 (Синий)) Столб профилированый, без применения сварки, оцинкованный,с замковым соединением seam-lock и шовным clinch-соединением, глубиной 1,1мм и шагом 12мм."

    Кол-во: 637

    "Позиция 2"

    "Панель ограждения П-F3D.3000.1530.200. 55.3,5.3,8.RAL (RAL-5005 (Синий)) Панель ограждения изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка диаметром 3,5 мм-вертикальные, 4 мм - горизонтальные."

    Кол-во: 648

    "Позиция 3"

    "Калитка распашная КР.160.100.М3D.Пр. Б (столбы 60 под бетон) Комплект (RAL-5005 (Синий)) Калитка изготовлена из прокатного оцинкованного профиля с замковым соединением seam-lock и шовным clinch-соединением шагом 12мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Ворота распашные ВР.160.400.М3D.Н.Б (RAL-5005 (Синий)) Ворота изготовлены из прокатного оцинкованного профиля с замковым соединением seam-lock и шовным clinch-соединением шагом 12мм."

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Набор комплектов крепежа прямого ККП.60.60.20.RAL (12) (RAL-5005 (Синий))"

    Кол-во: 162

    "Позиция 6"

    "Набор комплектов крепежа концевого ККК.60.60.20.RAL (8) (RAL-5005 (Синий))"

    Кол-во: 19

    "Позиция 7"

    "Набор комплектов крепежа концевого ККК.80.80.20.RAL (4) (RAL-5005 (Синий))"

    Кол-во: 12

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077830
    Поставка ГРПШ
    Поставка ГРПШ
    593124
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 786 516
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП123863
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы связи, кабельные подходы)
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы...
    562233
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    679 826
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202005
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (Тайрику-Игирма Групп)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211047438
    Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
    Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
    588395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 035 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Конкурентный отбор № 32111010049
    Поставка трубной продукции
    Поставка трубной продукции
    582903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    29 216 751
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Конкурентный отбор № 32111005674
    Поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий
    Поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий
    582558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    999 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211037122
    Оказание услуг по ремонту электрических машин взрывозащищенного и общепромышленного исполнения
    Оказание услуг по ремонту электрических машин взрывозащищенного и общепромышленного исполнения
    586574
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 289 176
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Маркетинговые исследования № 32211060507
    Поставка товаров: Баллоны
    Поставка товаров: Баллоны
    590560
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    72 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить