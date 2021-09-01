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    Главная / Торги / Закупка канцелярских товаров

    Закупка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003124Дата и время окончания срока приема заявок Закупка канцелярских товаров (№1644)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003124

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Договор_Поставки.docx

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Форма_ТКП__АП003124_55поз.xlsx

    АП003124_от_27.09.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка канцелярских товаров (№1644)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003124Дата и время окончания срока приема заявок Закупка канцелярских товаров (№1644)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 12:0024.09.2021 12:0024.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003124Подведение итогов не позднее Закупка канцелярских товаров (№1644)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 12:0024.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003124Подведение итогов не позднее Закупка канцелярских товаров (№1644)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка канцелярских товаров (№1644)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ИркутскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042592/name/61518c51e3f4d9.35246230

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка-Регистратор А4 80мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Папка-Регистратор 50мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Бумага формата А4"

    Кол-во: 26

    "Позиция 5"

    "Бумага формата А3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Файлы формата А4 (мультифора)"

    Кол-во: 74

    "Позиция 7"

    "Скотч (большой)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Ручки шариковые (синие PILOT 0,3)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Ручки шариковые (синие PILOT 0,5)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 10"

    "Ручки шариковые (черные тонкие 0,4)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Ручки гелевые синие/ черные"

    Кол-во: 32

    "Позиция 12"

    "Карандаш (деревянный)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Карандаш (автоматический) о,5мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Грифель для авт.карандаша (HB) 0,5мм"

    Кол-во: 65

    "Позиция 15"

    "Маркер (черный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Нож канцелярский (маленький 9мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Нож канцелярский (маленький 18мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Лезвия для ножа 9мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Лезвия для ножа 18мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Ножницы"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Дырокол"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Степлер 24/6"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "Скобы 24/6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 24"

    "Степлер большой 23/13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Скобы 23/13"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Настольный органайзер 10 предметов (подставка)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Клей карандаш большой ErichKrause"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Резинки стиральные (Ластик)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Точилка для карандашей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Скрепки 25-30мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Скрепки большие 50-55мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 33"

    "Текстовыделитель (4 цвета)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Стикеры клеящиеся пластиковые 10х40мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Стикеры клеящиеся бумажные 80х80мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Зажимы 32мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Зажимы 19мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Зажимы 50мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Нить капроновая белая"

    Кол-во: 29

    "Позиция 40"

    "Шило"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Игла сшивания документов (большая)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Гель для увлажнения пальцев"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "Ежедневник формата А5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Штемпельная краска (синяя)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Печать самонаборная круглая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Печать самонаборная 6 строк"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Датер автоматический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Салфетки для мониторов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "USB флешь накопитель от 16гб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "USB флешь накопитель от 32гб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Лампа настольная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Маркеры перманентные черные/красные"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Калькулятор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Линейки металические 30см"

    Кол-во: 15

    "Позиция 55"

    "Сетевой фильтр на 6 ячеек"

    Кол-во: 6

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