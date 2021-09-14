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Номер извещения
ГП144647
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1975/2021 Поставка ботинок кожаных на натуральном меху с защитным подноском на МБС подошве.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Дата публикации
27.08.2021 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 272-63-21
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубкова Тамара Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1975/2021 Поставка ботинок кожаных на натуральном меху с защитным подноском на МБС подошве.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 06:00 GMT +314.09.2021 06:0014.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144647Дата и время окончания срока приема заявок 1975/2021 Поставка ботинок кожаных на натуральном меху с защитным подноском на МБС подошве.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 06:0014.09.2021 06:0014.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144647Дата и время вскрытия заявок 1975/2021 Поставка ботинок кожаных на натуральном меху с защитным подноском на МБС подошве.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.11.2021 21:5908.11.2021 21:5908.11.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144647Подведение итогов не позднее 1975/2021 Поставка ботинок кожаных на натуральном меху с защитным подноском на МБС подошве.Екатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1975/2021 Поставка ботинок кожаных на натуральном меху с защитным подноском на МБС подошве.
Начальная цена
378 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Частью II «Техническое задание и Описание поставляемой продукции» Документации о запросе.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 443901, Самарская область, город Самара, территория аэропорт «Самара»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
15.20.13.140
Документация лота
Кол-во:
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