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    Главная / Торги / Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )

    Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003123Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003123

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 12:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП003123_second_parts_protocol.rtf

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    02_Анонс_Isource.docx

    03_Договор.zip

    Форма_ТКП .xlsx

    ОЛ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003123Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 13:0013.09.2021 13:0013.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003123Подведение итогов не позднее Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 13:0013.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003123Подведение итогов не позднее Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс», Координаты: 66.153950, 76.666362Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030346/name/613b453f7e1ba7.32869069

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство сливное с огневым предохранителем и шаровым краном. DN 80, PN 0,25 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, с разделкой кромок под трубу 89х5 (К52). Климатическое исполнение ХЛ1. Среда -дизельное топливо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Устройство сливное с огневым предохранителем и шаровым краном. DN 80, PN 1,6 МПа в в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Климатическое исполнение ХЛ1. Среда -дизельное топливо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Устройство сливное с огневым предохранителем и шаровым краном и ответным фланцем DN 80, PN 0,25 МПа в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, с разделкой кромок под трубу 89х5 (К52). Климатическое исполнение ХЛ1. Среда - дизельное топливо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - сточная вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Колонка управления задвижкой DN 150 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Затвор дисковый фланцевая DN 100 мм, PN 1.0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит), дистанционное управление БК2 Y32 100 402 длина 2200 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Затвор дисковый фланцевая DN 200 мм, PN 1.0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит), дистанционное управление БК2 Y32 200 402 длина 2200 мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Колонка управления задвижкой DN 200 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Задвижка клиновая ручная DN 50, PN 1,6 МПа с выдвижным шпинделем фланцевая в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Клапан обратный фланцевый DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - сточная вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Колонка управления задвижкой DN 150 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Затвор дисковый фланцевая DN 100 мм, PN 1.0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит), дистанционное управление БК2 Y32 100 402 длина 2200 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Затвор дисковый фланцевая DN 200 мм, PN 1.0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит), дистанционное управление БК2 Y32 200 402 длина 2200 мм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Колонка управления задвижкой DN 200 мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Задвижка клиновая ручная DN 100, PN 1,6 МПа с выдвижным шпинделем фланцевая в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит)."

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Клапан обратный поворотный DN 50 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 125 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 9

    "Позиция 53"

    "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Задвижка клиновая ручная с выдвижным шпинделем фланцевая в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С, прокладками и крепежными изделиями,"

    Кол-во: 9

    "Позиция 61"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN50мм"

    Кол-во: 34

    "Позиция 62"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN65мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN80мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN100мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN125мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN200мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN50мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN100мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN200мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 65 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 65 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 125 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 14

    "Позиция 75"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 125 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - сточная вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно."

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Клапан обратный фланцевый DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E, F по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Кран шаровый стандартнопроходной приварной DN 40 мм, PN 4.0 МПа. Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А. Климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - сточная вода +5°С. Класс герметичности В по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Кран шаровой DN 300 PN 8.0 МПа, под приварку, подземной установки, с пневмогидроприводом,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Кран шаровой с ручным управлением, штуцерный, DN 15, РN 10 МПа (с одной стороны ниппель с разделкой кромок для присоединения к трубопроводу, а с другой стороны вместо ниппеля резьбовая пробка под ключ)."

    Кол-во: 9

    "Позиция 88"

    "Затвор обратный, фланцевый DN 50, PN 10,0 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Климатическое исполнение ХЛ1. Среда - сырой газ, азот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Кран шаровой с ручным управлением, штуцерный, DN 15, РN 16,0 МПа (с одной стороны ниппель с разделкой кромок для присоединения к трубопроводу, а с другой стороны вместо ниппеля резьбовая пробка под ключ)."

    Кол-во: 11

    "Позиция 90"

    "Кран шаровой с ручным управлением, штуцерный, DN 15, РN 10,0 МПа (с одной стороны ниппель с разделкой кромок для присоединения к трубопроводу, а с другой стороны вместо ниппеля резьбовая пробка под ключ)."

    Кол-во: 12

    "Позиция 91"

    "Затвор обратный, фланцевый DN 50, PN 10,0 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Климатическое исполнение ХЛ1. Среда - сырой газ, азот"

    Кол-во: 1

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