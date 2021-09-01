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АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Устройство сливное с огневым предохранителем и шаровым краном. DN 80, PN 0,25 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, с разделкой кромок под трубу 89х5 (К52). Климатическое исполнение ХЛ1. Среда -дизельное топливо" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Устройство сливное с огневым предохранителем и шаровым краном. DN 80, PN 1,6 МПа в в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Климатическое исполнение ХЛ1. Среда -дизельное топливо" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Устройство сливное с огневым предохранителем и шаровым краном и ответным фланцем DN 80, PN 0,25 МПа в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, с разделкой кромок под трубу 89х5 (К52). Климатическое исполнение ХЛ1. Среда - дизельное топливо" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - сточная вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Колонка управления задвижкой DN 150 мм" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 5

"Позиция 7" "Затвор дисковый фланцевая DN 100 мм, PN 1.0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит), дистанционное управление БК2 Y32 100 402 длина 2200 мм." Кол-во: 1

"Позиция 8" "Затвор дисковый фланцевая DN 200 мм, PN 1.0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит), дистанционное управление БК2 Y32 200 402 длина 2200 мм." Кол-во: 2

"Позиция 9" "Колонка управления задвижкой DN 200 мм" Кол-во: 5

"Позиция 10" "Задвижка клиновая ручная DN 50, PN 1,6 МПа с выдвижным шпинделем фланцевая в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E," Кол-во: 2

"Позиция 11" "Клапан обратный фланцевый DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E," Кол-во: 1

"Позиция 12" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - сточная вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Колонка управления задвижкой DN 150 мм" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 7

"Позиция 15" "Затвор дисковый фланцевая DN 100 мм, PN 1.0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит), дистанционное управление БК2 Y32 100 402 длина 2200 мм." Кол-во: 1

"Позиция 16" "Затвор дисковый фланцевая DN 200 мм, PN 1.0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит), дистанционное управление БК2 Y32 200 402 длина 2200 мм." Кол-во: 4

"Позиция 17" "Колонка управления задвижкой DN 200 мм" Кол-во: 7

"Позиция 18" "Задвижка клиновая ручная DN 100, PN 1,6 МПа с выдвижным шпинделем фланцевая в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E," Кол-во: 1

"Позиция 19" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит)." Кол-во: 5

"Позиция 20" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 21" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 22" "Клапан обратный поворотный DN 50 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 23" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 24" "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 25" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 3

"Позиция 26" "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 3

"Позиция 27" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит)." Кол-во: 1

"Позиция 30" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 31" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 32" "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 33" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 34" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 3

"Позиция 35" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 36" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 8

"Позиция 37" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 4

"Позиция 38" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 4

"Позиция 39" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 40" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 41" "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 42" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 6

"Позиция 43" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 6

"Позиция 44" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит)." Кол-во: 1

"Позиция 45" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 46" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 7

"Позиция 47" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 48" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 3

"Позиция 49" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 125 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 8

"Позиция 50" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 51" "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 52" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 9

"Позиция 53" "Клапан обратный поворотный DN 80 мм, PN 4,0 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 54" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 3

"Позиция 55" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 56" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит)." Кол-во: 2

"Позиция 57" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 58" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 59" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит)." Кол-во: 2

"Позиция 60" "Задвижка клиновая ручная с выдвижным шпинделем фланцевая в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С, прокладками и крепежными изделиями," Кол-во: 9

"Позиция 61" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN50мм" Кол-во: 34

"Позиция 62" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN65мм" Кол-во: 6

"Позиция 63" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN80мм" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN100мм" Кол-во: 8

"Позиция 65" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN125мм" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN200мм" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN50мм" Кол-во: 10

"Позиция 68" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN100мм" Кол-во: 4

"Позиция 69" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, ручная, фланцевая в комплекте с ответными фланцами; PN1,6МПа DN200мм" Кол-во: 4

"Позиция 70" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 50 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 71" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 65 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 72" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 65 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 3

"Позиция 73" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 74" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 125 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 14

"Позиция 75" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 76" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 125 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 77" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 2

"Позиция 78" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - сточная вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 100 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 80" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 200 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом (паронит). Установка - надземно." Кол-во: 1

"Позиция 81" "Клапан обратный фланцевый DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E, F по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С," Кол-во: 1

"Позиция 82" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 80 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - вода +5°С. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 84" "Кран шаровый стандартнопроходной приварной DN 40 мм, PN 4.0 МПа. Рабочая среда - питьевая вода +5°С. Класс герметичности А. Климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая DN 150 мм, PN 1.6 МПа с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом(паронит). Рабочая среда - сточная вода +5°С. Класс герметичности В по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Кран шаровой DN 300 PN 8.0 МПа, под приварку, подземной установки, с пневмогидроприводом," Кол-во: 3

"Позиция 87" "Кран шаровой с ручным управлением, штуцерный, DN 15, РN 10 МПа (с одной стороны ниппель с разделкой кромок для присоединения к трубопроводу, а с другой стороны вместо ниппеля резьбовая пробка под ключ)." Кол-во: 9

"Позиция 88" "Затвор обратный, фланцевый DN 50, PN 10,0 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Климатическое исполнение ХЛ1. Среда - сырой газ, азот" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Кран шаровой с ручным управлением, штуцерный, DN 15, РN 16,0 МПа (с одной стороны ниппель с разделкой кромок для присоединения к трубопроводу, а с другой стороны вместо ниппеля резьбовая пробка под ключ)." Кол-во: 11

"Позиция 90" "Кран шаровой с ручным управлением, штуцерный, DN 15, РN 10,0 МПа (с одной стороны ниппель с разделкой кромок для присоединения к трубопроводу, а с другой стороны вместо ниппеля резьбовая пробка под ключ)." Кол-во: 12