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Номер извещения
АП003123
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 749
Факс
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Адрес электронной почты
aa.romanov@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романов Артём Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003123Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 13:0013.09.2021 13:0013.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003123Подведение итогов не позднее Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ЗРА (задвижки клиновые, краны, затворы )
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс», Координаты: 66.153950, 76.666362Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
28.14.13
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 34
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 12
Кол-во: 1
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