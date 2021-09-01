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    Главная / Торги / Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее)

    Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003121Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее) (№ 1643)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003121

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 12:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Форма_ТКП__АП003121_99поз.xlsx

    Договор_Поставки.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    АП003121_от_27.08.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее) (№ 1643)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 17:00 GMT +301.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003121Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее) (№ 1643)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 12:0021.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003121Подведение итогов не позднее Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее) (№ 1643)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003121Подведение итогов не позднее Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее) (№ 1643)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее) (№ 1643)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ИркутскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042566/name/6151891bbd6519.18100061

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комбинированный складной заклёпочник KRAFTOOL Combo 31182 zOl"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Заклёпочник (аккумуляторный! MESSER CQ-60025"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Шуруповёрт 18В. BOSCH Proffessionall GSR 180-LI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Диск отрезной по металлу 125 х 1,6 х 22,23"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Диск отрезной по металлу 150 х 1,6 х 22,23"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Гайковёрт МАКIТА DTW1001 RTJ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Набор головок для гайковёрта на 13-27"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Переходник для гаковёрта под головку"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Сверло по металлу Ф4мм."

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Сверло по металлу Ф5мм."

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Коронка no металлу с алмазными наконечниками с центрирующим сверлом и хвостовиком ф25мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Коронка по металлу с алмазными наконечниками с центрирующим сверлом и хвостовиком ф35мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Коронка по металлу с алмазными наконечниками с центрирующим сверлом и хвостовиком ф45мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Коронка по металлу с алмазными наконечниками с центрирующим сверлом и хвостовиком ф65мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Коронка по металлу с алмазными наконечниками с центрирующим сверлом и хвостовиком ф110мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Коронка по металлу с алмазными наконечникамис центрирующим сверлом и хвостовиком ф127мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Полотно по металлу для электролобзика"

    Кол-во: 150

    "Позиция 18"

    "Бур по бетону для перфоратора Ф16, длина 400мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Бур по бетону для перфоратора Ф6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Бур по бетону для перфоратора Ф8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Бур по бетону для перфоратора Ф10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Бур по бетону для перфоратора Ф12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Бур по бетону для перфоратора Ф14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Ключ рожковый накидной 12 х 13"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Головка (бита) торцевая на 13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Бита переходник под головки на шуруnовёрт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "кардан поворотный для трещётки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Саморез с nресшайбой и сверлом 4,2 х 16"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 29"

    "Трещётка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Скотч алюминиевый на бумажной основе 50 х 50 (для воздуховодов)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Угольник сrроиrельный металлический на 50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Паяльник для труб п/п в комплекте с насадками от 20 до 90 мм., ножницами"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Прожектор сввтопмопный 200Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Прожектор светрдиодный 150Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Тепловентилятор ТВ-3/6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Провод ПВ-3 1*1,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 37"

    "Провод ПВ-3 1*2,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 38"

    "Провод ПВС 5*4"

    Кол-во: 150

    "Позиция 39"

    "Выключатель 1 клавишный накпадной влагозащищенный"

    Кол-во: 25

    "Позиция 40"

    "Розетка 2-ая открытой установки с з/к"

    Кол-во: 45

    "Позиция 41"

    "Устройства защитного отключения УЗО 2Р 32А/ЗОмА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Выключатель автоматический 3ф-63А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Щиток ЧТЗ 50-19-161"

    Кол-во: 9

    "Позиция 46"

    "Гофра 20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 47"

    "Коробка распределительная 100*100*50мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Таль цепная 10т/6м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Мультиметр Master MAS838L"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Паяльник 40Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Паяльник 60Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Набор инструмента 1/2, 1/4, 3/8 CrV 142 предмета"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Припой ПОС 61 100гр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Канифоь сосновая 100гр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Нож строительный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "Компрессор Wester W 024-180 OLC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Набор ключей имбусовых 13 предметов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Кислота паяльная 100мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Наобор ключей - звездочек"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Наобор ключей - звездочек"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 65"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "Фен технический Bosch PHG 630DCE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Бокорезы 140мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Шуруповерт Bosch GSR 18LI3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Дрель Bosch GBM 1600 RE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Набор сверл 10 предметов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Пресс гидравлический ПГП-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Гильза медная луженая ГМЛ-6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Гильза медная луженая ГМЛ-6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Гильза медная луженая ГМЛ-6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Гильза медная луженая ГМЛ-6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Гильза медная луженая ГМЛ-6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Гильза медная луженая ГМЛ-6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Набор отверток 12 предметов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Отвертка ударная с битами"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Отвертка аккумуляторная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Отвертка индикаторная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Набор отверток 12 предметов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Набор отверток 12 предметов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Пинцет"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Набор отверток 12 предметов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Кусачки 180мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Пассатижи диэлектрические комбинированные"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Пасатижи зажимные"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Молоток каменьщика 0,5кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Молоток каменьщика 0,4кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Клещи токоизмерительные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Адаптер USB RS232 DB9M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Напильник круглый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Напильник трехгранный 150мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Напильник квадратный 200мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Кисть круглая 25мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Кернер 110*2"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    272 081
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Запрос предложений № ГП237334
    Поставка экстрактора болтов с мелкой резьбой.
    Поставка экстрактора болтов с мелкой резьбой.
    594199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201630
    Запрос предложений. Инструмент.
    Запрос предложений. Инструмент.
    585172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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