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Номер извещения
АП003121
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее) (№ 1643)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 17:00 GMT +301.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003121Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее) (№ 1643)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 12:0021.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003121Подведение итогов не позднее Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее) (№ 1643)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее) (№ 1643)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ИркутскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
25.73
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 150
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10000
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 150
Кол-во: 25
Кол-во: 45
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
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