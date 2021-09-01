Закупка строительных материалов (инструменты, розетки, выключатели и прочее)

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АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Комбинированный складной заклёпочник KRAFTOOL Combo 31182 zOl" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Заклёпочник (аккумуляторный! MESSER CQ-60025" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Шуруповёрт 18В. BOSCH Proffessionall GSR 180-LI" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Диск отрезной по металлу 125 х 1,6 х 22,23" Кол-во: 1000

"Позиция 5" "Диск отрезной по металлу 150 х 1,6 х 22,23" Кол-во: 1000

"Позиция 6" "Гайковёрт МАКIТА DTW1001 RTJ" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Набор головок для гайковёрта на 13-27" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Переходник для гаковёрта под головку" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Сверло по металлу Ф4мм." Кол-во: 500

"Позиция 10" "Сверло по металлу Ф5мм." Кол-во: 500

"Позиция 11" "Коронка no металлу с алмазными наконечниками с центрирующим сверлом и хвостовиком ф25мм." Кол-во: 10

"Позиция 12" "Коронка по металлу с алмазными наконечниками с центрирующим сверлом и хвостовиком ф35мм." Кол-во: 10

"Позиция 13" "Коронка по металлу с алмазными наконечниками с центрирующим сверлом и хвостовиком ф45мм." Кол-во: 10

"Позиция 14" "Коронка по металлу с алмазными наконечниками с центрирующим сверлом и хвостовиком ф65мм." Кол-во: 10

"Позиция 15" "Коронка по металлу с алмазными наконечниками с центрирующим сверлом и хвостовиком ф110мм." Кол-во: 10

"Позиция 16" "Коронка по металлу с алмазными наконечникамис центрирующим сверлом и хвостовиком ф127мм." Кол-во: 10

"Позиция 17" "Полотно по металлу для электролобзика" Кол-во: 150

"Позиция 18" "Бур по бетону для перфоратора Ф16, длина 400мм." Кол-во: 10

"Позиция 19" "Бур по бетону для перфоратора Ф6" Кол-во: 10

"Позиция 20" "Бур по бетону для перфоратора Ф8" Кол-во: 10

"Позиция 21" "Бур по бетону для перфоратора Ф10" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Бур по бетону для перфоратора Ф12" Кол-во: 10

"Позиция 23" "Бур по бетону для перфоратора Ф14" Кол-во: 10

"Позиция 24" "Ключ рожковый накидной 12 х 13" Кол-во: 50

"Позиция 25" "Головка (бита) торцевая на 13" Кол-во: 10

"Позиция 26" "Бита переходник под головки на шуруnовёрт" Кол-во: 10

"Позиция 27" "кардан поворотный для трещётки" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Саморез с nресшайбой и сверлом 4,2 х 16" Кол-во: 10000

"Позиция 29" "Трещётка" Кол-во: 10

"Позиция 30" "Скотч алюминиевый на бумажной основе 50 х 50 (для воздуховодов)" Кол-во: 100

"Позиция 31" "Угольник сrроиrельный металлический на 50" Кол-во: 10

"Позиция 32" "Паяльник для труб п/п в комплекте с насадками от 20 до 90 мм., ножницами" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Прожектор сввтопмопный 200Вт" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Прожектор светрдиодный 150Вт" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Тепловентилятор ТВ-3/6" Кол-во: 6

"Позиция 36" "Провод ПВ-3 1*1,5" Кол-во: 300

"Позиция 37" "Провод ПВ-3 1*2,5" Кол-во: 300

"Позиция 38" "Провод ПВС 5*4" Кол-во: 150

"Позиция 39" "Выключатель 1 клавишный накпадной влагозащищенный" Кол-во: 25

"Позиция 40" "Розетка 2-ая открытой установки с з/к" Кол-во: 45

"Позиция 41" "Устройства защитного отключения УЗО 2Р 32А/ЗОмА" Кол-во: 5

"Позиция 42" "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А" Кол-во: 10

"Позиция 43" "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А" Кол-во: 10

"Позиция 44" "Выключатель автоматический 3ф-63А" Кол-во: 3

"Позиция 45" "Щиток ЧТЗ 50-19-161" Кол-во: 9

"Позиция 46" "Гофра 20" Кол-во: 300

"Позиция 47" "Коробка распределительная 100*100*50мм" Кол-во: 50

"Позиция 48" "Таль цепная 10т/6м" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Мультиметр Master MAS838L" Кол-во: 3

"Позиция 50" "Паяльник 40Вт" Кол-во: 3

"Позиция 51" "Паяльник 60Вт" Кол-во: 3

"Позиция 52" "Набор инструмента 1/2, 1/4, 3/8 CrV 142 предмета" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Припой ПОС 61 100гр" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Канифоь сосновая 100гр" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Нож строительный" Кол-во: 6

"Позиция 56" "Компрессор Wester W 024-180 OLC" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Набор ключей имбусовых 13 предметов" Кол-во: 6

"Позиция 58" "Кислота паяльная 100мл" Кол-во: 5

"Позиция 59" "Наобор ключей - звездочек" Кол-во: 6

"Позиция 60" "Наобор ключей - звездочек" Кол-во: 6

"Позиция 61" "Изолента ПВХ" Кол-во: 100

"Позиция 62" "Изолента ПВХ" Кол-во: 100

"Позиция 63" "Трубка термоусадочная" Кол-во: 50

"Позиция 64" "Трубка термоусадочная" Кол-во: 50

"Позиция 65" "Трубка термоусадочная" Кол-во: 50

"Позиция 66" "Трубка термоусадочная" Кол-во: 50

"Позиция 67" "Трубка термоусадочная" Кол-во: 50

"Позиция 68" "Фен технический Bosch PHG 630DCE" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Бокорезы 140мм" Кол-во: 6

"Позиция 70" "Шуруповерт Bosch GSR 18LI3" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Дрель Bosch GBM 1600 RE" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Набор сверл 10 предметов" Кол-во: 6

"Позиция 73" "Пресс гидравлический ПГП-300" Кол-во: 2

"Позиция 74" "Гильза медная луженая ГМЛ-6" Кол-во: 100

"Позиция 75" "Гильза медная луженая ГМЛ-6" Кол-во: 100

"Позиция 76" "Гильза медная луженая ГМЛ-6" Кол-во: 100

"Позиция 77" "Гильза медная луженая ГМЛ-6" Кол-во: 100

"Позиция 78" "Гильза медная луженая ГМЛ-6" Кол-во: 100

"Позиция 79" "Гильза медная луженая ГМЛ-6" Кол-во: 100

"Позиция 80" "Набор отверток 12 предметов" Кол-во: 6

"Позиция 81" "Отвертка ударная с битами" Кол-во: 6

"Позиция 82" "Отвертка аккумуляторная" Кол-во: 6

"Позиция 83" "Отвертка индикаторная" Кол-во: 6

"Позиция 84" "Набор отверток 12 предметов" Кол-во: 6

"Позиция 85" "Набор отверток 12 предметов" Кол-во: 6

"Позиция 86" "Пинцет" Кол-во: 6

"Позиция 87" "Набор отверток 12 предметов" Кол-во: 6

"Позиция 88" "Кусачки 180мм" Кол-во: 6

"Позиция 89" "Пассатижи диэлектрические комбинированные" Кол-во: 6

"Позиция 90" "Пасатижи зажимные" Кол-во: 6

"Позиция 91" "Молоток каменьщика 0,5кг" Кол-во: 6

"Позиция 92" "Молоток каменьщика 0,4кг" Кол-во: 6

"Позиция 93" "Клещи токоизмерительные" Кол-во: 3

"Позиция 94" "Адаптер USB RS232 DB9M" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Напильник круглый" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Напильник трехгранный 150мм" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Напильник квадратный 200мм" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Кисть круглая 25мм" Кол-во: 5