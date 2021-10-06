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    Главная / Торги / Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаном

    Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаном

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2021 08:0006.10.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144638Дата и время окончания срока приема заявок Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаномЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144638

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаном

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОБЯЗАТЕЛЬНО_ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ____Анкета_участника_закупки.docx

    ГП144638_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ПУТЕВОЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2

    Почтовый адрес

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2

    Контактный телефон

    +7 343 358-59-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    MaksimovaEA@rpm-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Елена Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаном

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2021 08:00 GMT +306.10.2021 08:0006.10.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144638Дата и время окончания срока приема заявок Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаномЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 14:0008.10.2021 14:0008.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144638Подведение итогов не позднее Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаномЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 14:0008.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144638Подведение итогов не позднее Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаномЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаном

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2

    Классификатор ОКПД2

    30.20

    Локомотивы железнодорожные и подвижной состав

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053350/name/616038cd839871.66935791

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ И ВОЗВ.ПРУЖИНОЙ ИП 4027-09И"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "ДРОССЕЛЬ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ HQ-O-12/U(T)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 3"

    "ЗАГОТОВКА ДЕБАЛАНСА ВПО 55.10.21"

    Кол-во: 85

    "Позиция 4"

    "ЗАГОТОВКА ДЕБАЛАНСА ВПО 55.10.22"

    Кол-во: 56

    "Позиция 5"

    "КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПКРТ ТУ2.053.0224842018-90"

    Кол-во: 13

    "Позиция 6"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ SN120E10B"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ДЛЯ ФИЛЬТРА FHP 0652, 10МКМ, NBR, 20 БАР"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "ЗАГОТОВКА РЫЧАГА ЗАХВАТА 1023-48.09.008В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "КЛЕММА УДК-14 ГРУППОВАЯ"

    Кол-во: 48

    "Позиция 10"

    "ОТРАЖАТЕЛЬ- 295- 129407"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "НАВИГАЦИОННО -СВЯЗНОЙ МОДУЛЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ АЗК1М-30-2 С-ОТК 8Ю3.619.294ТУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "ПРУЖИНА 82212-.02.10.015"

    Кол-во: 609

    "Позиция 14"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ (ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 8421.110.9910)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "КЛАПАН А060300.00.00"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "ШАРНИР НО51.03.070-АН 400, НО 51.02 - 43"

    Кол-во: 75

    "Позиция 17"

    "РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА 74211-1714010-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИПЛЭ-110/50-400Х2(СТО)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "МЕМБРАНА ФАСАДНАЯ НЕГОРЮЧАЯ "ЭКОНОМ НГ""

    Кол-во: 450.002

    "Позиция 20"

    "РАЗЪЕМ МС1,5/16-STF-3,81 / 18 27 84 2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "СЧЕТЧИК ЭЛЕКТР. ИМПУЛЬСОВ CU -206-1-24В"

    Кол-во: 19

    "Позиция 22"

    "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЗРД ТУ 24-04-764-80 Х"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МКПВ-25/3Ф3.П3.24В ТУ 2-053-1737-85"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "ШАРНИР Н051.03.070Ф (АН400Ф) - 430264"

    Кол-во: 54

    "Позиция 25"

    "ШАРНИР КАРДАННЫЙ 540-2208012-03(ВАЛ) БЕЛАЗ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 26"

    "КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ МКРВ-10/3М-Р2 УХЛ4 ТУ 2-053-1739-85 Х"

    Кол-во: 7

    "Позиция 27"

    "КЛАПАН А070300.11.00"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "КЛАПАН АВАРИЙНОГО ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ 130.30(СТО)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "КЛЕММА 7225Б-01 ГРУППОВАЯ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 30"

    "КЛЕММА ВИНТ. 1SNA 115166R1100"

    Кол-во: 128

    "Позиция 31"

    "КЛАПАН YW-03-31,5-В-Д24-50 (МКПВ10\3 С3Р3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МКПВ-25/3Ф3.П3.24В ТУ 2-053-1737-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "КЛАПАН UZOPW 10-B1 62/200-17G 24NZ 4L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "КЛАПАН ЭЛ.ПНЕВМАТ.АВТОСТОПА - 400221"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "КЛАПАН ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧ. АВТОСТОПА 153А(СТО)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ СНР422F10XN К НРМ, НММ, 10 МКМ (ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 20 БАР)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 37"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ.AGAM-10/12/350/V-IX24DC(T)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "КЛАПАН ЭЛЕКТРОПНЕВ. 266А-1-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ПРУЖИНА 79.001.51.01.007 КОД СК-МТР 3187871133"

    Кол-во: 35

    "Позиция 40"

    "РАЗЪЕМ TNC3100-L200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "КЛАПАН 1-10 (142) ОСТ 24.290.15-86"

    Кол-во: 9

    "Позиция 42"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ.VMP/45-G/C-38-L-SN КОД 002.274.OKO "HYDRAPAC""

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "ЗАГОТОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 180*175*470"

    Кол-во: 180

    "Позиция 44"

    "ПРУЖИНА 3093.01.04.009 Р1 (ПЕА -8613А)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 721-1109560"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "КЛЕММА АККУМУЛЯТОРНАЯ "-""

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "ЗАГОТОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 180*180*750"

    Кол-во: 142

    "Позиция 48"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Э-526 - 434175"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "РАЗЪЕМ-РОЗЕТКА 1748170000"

    Кол-во: 82

    "Позиция 50"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОЛ 203-2 (BSP CVG1N)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "КЛАПАН 2-1 (216) ОСТ 24.290.15-86"

    Кол-во: 7

    "Позиция 52"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 03/13 VMD3502А ИТАЛИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Ф/ЭЛЕМЕНТ НР 050 3 А 10 АN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "КЛАПАН DV 08-P-B PN350"

    Кол-во: 9

    "Позиция 55"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ SN 014E10В - 432168"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "ПОЛУМУФТА (ЗАГОТОВКА) Н 390АН 000005Р"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "КЛЕММА 58.510.0055.0"

    Кол-во: 172

    "Позиция 58"

    "КЛАПАН DV 06 P-B PV 350"

    Кол-во: 7

    "Позиция 59"

    "НАКОНЕЧНИК ПЛОСКИЙ РППИ-М 1,5-2,8 (АНАЛОГ РППИ-М 1,5-3-0,8 КРАСНЫЕ) (РАЗЪЕМ)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 60"

    "ЗАГОТОВКА ЧЕЛЮСТЬ БУКСОВАЯ 26010.01.03.001А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "ЗАГОТОВКА ЧЕЛЮСТЬ БУКСОВАЯ 26010.01.03.004А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ТП5601-0001.10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "ВИЛКА ПС 300 (РАЗЪЕМ)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 64"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ.10-100-1-11 ТУ 2.053.1748-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "ДРОССЕЛЬ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ RG-FCTV-03F/31.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "СОЕДИНИТЕЛЬ (РАЗЪЕМ) 2РМ14КПН4Г1В1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 67"

    "РАЗЪЕМ-РОЗЕТКА 1748230000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ АЗК1М-2 ТРОП.ИСП.ЭКСПОРТ КЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ.FW-02-2B2-D24-Z4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "КЛАПАН ПРК122-12 - 432078"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "КЛАПАН ПРК122-12 - 432078"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "РАЗЪЁМ УГЛОВОЙ С КЛЕММАМИ (4 PIN SDOAH040VASFKPG) Е11252 М12*1,5 ДЛЯ ДАТЧИКА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ МКРВ-10/3М-Р2 УХЛ4 ТУ 2-053-1739-85 Х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "ПРУЖИНА 79.001-51.03.063 КОД СК-МТР 3187871173"

    Кол-во: 9

    "Позиция 75"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ СН 152 FД1 - 430388"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "КЛАПАН ЭЛ.ПНЕВМАТ.АВТОСТОПА - 400221"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ 605/600"

    Кол-во: 34

    "Позиция 78"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ CRE 008 FVI"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "РАЗЪЕМ ШТЕКЕРНЫЙ Е11862 ZUBEHOR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "ПРУЖИНА 1023-500003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "РАЗЪЕМ С КАБЕЛЕМ КМРРЕ-В5 - 432624"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ LFP-D-MIDI-5M 159594"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 238Н-1109080МЭ БЕЗ ДНА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ NDR-120-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Г51-34 ТУ2-053-1649-83Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "КЛАПАН Г 51-31"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "КЛАПАН ДУ 15 ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧУГУН РУ 1,6 МПА Т200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ LFP-D-MIDI-40M 363667"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "КЛЕММА ВИНТ. R2200 M4/6 Р 58.504.9055.0 412081"

    Кол-во: 17

    "Позиция 90"

    "ПРУЖИНА 334.1719"

    Кол-во: 7

    "Позиция 91"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ CNR282C10XN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "СОЕДИНИТЕЛЬ 2РМТ14Б4Ш1В1В1(РАЗЪЕМ- ВИЛКА)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ OMTPR102C10N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "КЛАПАН RHD15 LOMDEPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ 840-1012039 -12(М5302)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 96"

    "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 100-3512010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "КЛЕММА РАЗЪЕД.WК4ТКG/U-57.504.4055 - 401202"

    Кол-во: 32

    "Позиция 98"

    "КЛЕММА М4\6 1 1SNA165113R1600"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ТS12Т"

    Кол-во: 16

    "Позиция 100"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 201-110 55 40"

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "РАЗЪЕМ СОЛЕНОИДА A70 И G70 122-701 122-09T-C4 (КАМОЦЦИЙ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "МЕМБРАНА 394.011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "ПРУЖИНА 222.25"

    Кол-во: 18

    "Позиция 104"

    "НАКОНЕЧНИК (РАЗЪЕМ) ПЛОСКИЙ РПИ-М 2,5-6 КВ.ММ 6,3Х0,8 ММ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 105"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ 630-1-19 РЕГОТМАС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "РАЗЪЕМ РППИ-М 1.5-(4.8)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 107"

    "КЛЕММА М6\8 1 SNA 115 118 R1100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ.РЕГУЛ. 1/2" VT1831"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "КЛЕММА СДВ. WKF2.5 D1/2/35 "WIELAND""

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "ПРУЖИНА 254.14"

    Кол-во: 8

    "Позиция 111"

    "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "ПРУЖИНА ПЛАСТ. 12 ММ"

    Кол-во: 70

    "Позиция 113"

    "КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА С КЛАПАНОМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ 600-1-06 - 432032"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТР. ОЧИСТКИ МАСЛА 600-1-06-1012040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "РАЗЪЕМ РПИ-М 1,5-3-0,8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 117"

    "ПРУЖИНА 222.08"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 201-110 55 38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "КЛАПАН (ОБРАТНЫЙ) БЕНЗОБАКА ВАЗ-2108"

    Кол-во: 1

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