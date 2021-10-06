www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144638
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаном
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2
Почтовый адрес
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2
Контактный телефон
+7 343 358-59-77
Факс
Адрес электронной почты
MaksimovaEA@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Елена Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаном
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2021 08:00 GMT +306.10.2021 08:0006.10.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144638Дата и время окончания срока приема заявок Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаномЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 14:0008.10.2021 14:0008.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144638Подведение итогов не позднее Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаномЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.202108.10.2021 14:0008.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144638Подведение итогов не позднее Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаномЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация: Автомат защиты сети, заготовка рычага захвата, источник электропитания, клапана, клемма, мембрана радиатора охлаждения масла, навигационно-связной модуль, отражатель, пружина, разъем, регулятор давления, счетчик электрических импульсов, фильтроэлемент, дроссель с обратным клапаном
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2
30.20
Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 36
Кол-во: 85
Кол-во: 56
Кол-во: 13
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 48
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 609
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 75
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 450.002
Кол-во: 50
Кол-во: 19
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 54
Кол-во: 9
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 38
Кол-во: 128
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 35
Кол-во: 8
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 180
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 40
Кол-во: 142
Кол-во: 3
Кол-во: 82
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 172
Кол-во: 7
Кол-во: 2000
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 31
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 34
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 17
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 32
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 18
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 70
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.