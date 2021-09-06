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    Главная / Торги / оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

    оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144643Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    132

    Наименование закупки

    оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_разработку_ОБ_проекта_1331_.docx

    Договор_подряда.docx

    извещение.docx

    Требования_для_аккредитации.zip

    формы_для_заполнения.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Юридический адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    Почтовый адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4102

    Факс

    +7 846 233-46-96

    Адрес электронной почты

    Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизова Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 16:00 GMT +306.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144643Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 16:0006.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144643Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».Самара

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 17:0009.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144643Подведение итогов не позднее оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144643Подведение итогов не позднее оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

    Начальная цена

    1 841 797,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договором
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по разработке Обоснования безопасности и прохождение экспертизы промышленной безопасности Обоснования безопасности объекта «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Система учета и транспортировки подготовленного газа от ЦПС до ДНС-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»."

    Кол-во: 1

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