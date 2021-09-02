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    Главная / Торги / Неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения

    Неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592682Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспеченияСаранскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592682

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    35-ПЗО

    Наименование закупки

    Неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичный запрос оферт в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_35_ПЗО_с_изменениями.zip

    Уведомление_о_внесении_изменений_35_ПЗО_1у.doc

    Протокол_35_ПЗО_и.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Юридический адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Почтовый адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Контактный телефон

    +7 8342 35-77-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oziletp@tfwatt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маслова Елена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Саранск

    Закупки и тендеры Республика Мордовия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592682Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспеченияСаранск

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592682Дата и время вскрытия заявок Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспеченияСаранск

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 15:3003.09.2021 15:3003.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592682Подведение итогов не позднее Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспеченияСаранск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 15:3003.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592682Подведение итогов не позднее Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспеченияСаранск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения

    Начальная цена

    377 055,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТФ ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Адрес местонахождения

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.2

    Торговля оптовая программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025030/name/613217b8e42d75.58262258

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая программным обеспечением"

    Кол-во: 240.00000

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