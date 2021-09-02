www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110592682
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичный запрос оферт в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП
Дата публикации
27.08.2021 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
{}
Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592682Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспеченияСаранск
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592682Дата и время вскрытия заявок Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспеченияСаранск
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 15:3003.09.2021 15:3003.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592682Подведение итогов не позднее Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспеченияСаранск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения
Начальная цена
377 055,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
58.29.50.000
46.51.2
Документация лота
Кол-во: 240.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.