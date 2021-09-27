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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Вертолет ЕС135Т2+ RA 04087, в составе: планер вертолета ЕС135Т2+ RA 04087, двигатель ARRIUS 2B2 32611, двигатель ARRIUS 2B2 32583, находящегося по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево». Сведения о продавце (собственнике) имущества: Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Номер извещения
ГП144636
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Вертолет ЕС135Т2+ RA 04087, в составе: планер вертолета ЕС135Т2+ RA 04087, двигатель ARRIUS 2B2 32611, двигатель ARRIUS 2B2 32583, находящегося по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Начальная цена
228000000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
22800000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 12:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.2021 18:00
Дата и время проведения
28.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещениями
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
22800000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@gazavia.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 719-33-49
Адрес местонахождения продавца/инициатора
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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